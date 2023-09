Defensiv wird der FC Hansa Rostock in der ersten Halbzeit zum Teil schwindelig gespielt. Beim 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf zeigen die Hausherren nach der Pause ein anderes Gesicht. Die Kogge hatte genug Chancen für den Ausgleich.

Rostock. Ein Punkt wäre mindestens drin gewesen, aber der FC Hansa Rostock musste sich am Sonnabend Fortuna Düsseldorf mit 1:3 (1:2) geschlagen geben. Gerade in ersten Halbzeit hatten die Hausherren große Probleme, die Düsseldorfer in den Griff zu bekommen. Defensiv präsentierte sich Hansa in den ersten 45 Minuten einige Male ungeordnet.