2:0 gegen Nürnberg gewonnen

Viel besser hätte der FC Hansa Rostock in der neuen Zweitliga-Saison nicht loslegen können. Im ausverkauften Ostseestadion landen die Mecklenburger einen verdienten 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg und knüpfen damit an die Erfolgsserie der vergangenen Spielzeit an. Das sagt Trainer Alois Schwartz zum gelungenen Auftakt.