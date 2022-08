﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:0 gegen den FC St. Pauli

Liveticker zum Nachlesen: Hansa Rostock gewinnt gegen den FC St. Pauli

Hansa Rostock hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga rehabilitiert. Eine Woche nach dem frustrierenden 0:4 in Darmstadt gewannen die Mecklenburger am Sonntag das brisante Nordduell gegen den FC St. Pauli mit 2:0 (2:0). Der Liveticker zum Nachlesen.