﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:0 gegen Greuther Fürth

Leichtathletik

Schnellster beim Stoltera-Lauf in Warnemünde: „Ich wollte eigentlich nur Urlaub machen“

Der 40. Stoltera-Küstenwaldlauf startete am Samstagmorgen in Warnemünde. Rund 530 Läufer und Walker gingen bei Sonnenschein an den Start. Wie oft die besten Läufer trainieren und wer die jüngsten Teilnehmer waren.