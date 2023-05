﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:0 gegen Jahn Regensburg

Rostock. Hinten den Laden dichtgehalten, vorne wieder effektiv zugeschlagen. Der FC Hansa Rostock hat am Sonnabend (6. Mai) einen Big-Point im Abstiegskampf gelandet. Beim 2:0 (1:0) gegen den SSV Jahn Regensburg feierten die Koggenkicker den dritten Sieg am Stück und überzeugten erneut in puncto Leidenschaft und Einsatzbereitschaft.

Kai Pröger (34.) und John Verhoek (80.) waren die Torschützen gegen die Regensburger. Die Gäste hatten nur wenig entgegenzusetzen. Hansa boten ihnen allerdings auch nicht viel an. Die Abwehrreihe präsentierte sich kompromisslos und mit breiter Brust durch die vorherigen Siege gegen Fürth (2:0) und in Kaiserslautern (1:0).

Vorne brauchten die Rostocker nicht viele Chancen, um ihre Möglichkeiten zu nutzen. Vor allem John Verhoek dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. Er beendete seine Torflaute von mehr als acht Monaten. Wie die Hansa-Profis am Sonnabend insgesamt in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik der OSTSEE-ZEITUNG.