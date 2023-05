﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:1 beim SV Sandhausen

Der Erfolgslauf geht weiter. Der FC Hansa Rostock entfernt sich mit dem 2:1 beim SV Sandhausen weiter von der Gefahrenzone. Defensiv gab es ein paar wacklige Momente, vorne strahlte die Kogge wieder die Kaltschnäuzigkeit der vergangenen Woche aus.

Sandhausen. Der FC Hansa Rostock hat erfolgreich vorgelegt und kann nun entspannt schauen, was die Konkurrenz am Wochenende macht. Im besten Fall hat die Kogge am Sonntag den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga sicher. Mit dem 2:1 (2:0) beim SV Sandhausen haben die Rostocker am Freitagabend ihre Hausaufgaben gemacht. Es war der vierte Sieg in Folge.