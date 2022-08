﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:1 gegen Arminia Bielefeld

2. Bundesliga: Der FC Hansa Rostock hat am Sonnabend Arminia Bielefeld mit 2:1 geschlagen. So haben die FCH-Profis abgeschnitten:

Rostock. Jubel im Rostocker Ostseestadion: Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat am Sonnabend einen 2:1 (1:0) -Erfolg gegen Arminia Bielefeld eingefahren. Für die Ostseestädter war es der erst Heimsieg der Saison.

Im ersten Durchgang war es Neuzugang Kai Pröger, der den Koggenklub mit einem kraftvollen Schuss mit 1:o in Führung gebracht hatte (25.). Nach dem Seitenwechsel antworteten die Ostwestfalen blitzschnell. In der 48. Minute glich Janni Serra aus. Beide Mannschaften wechselten im Anschluss mehrfach durch. In der Schlussphase, nach einer Ecke war es Damian Roßbach, der die 24 300 Zuschauer im Ostseestadion jubeln ließ und den Ball zum 2:1-Endstand im Tor unterbrachte.

Am kommenden Sonnabend ist der FC Hansa erneut unter Flutlicht gefordert. Dann gastieren die Hanseaten beim SV Darmstadt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Von Ben Brümmer