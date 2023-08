﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:1 gegen die SV Elversberg

Saarbrücken. Eine wahnsinnige Aufholjagd legte Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock am Sonnabend (5. August) im Auswärtsspiel gegen die SV Elversberg hin. Mit einem parierten Elfmeter und zwei Treffern in der Nachspielzeit drehte der Koggenklub die Partie und gewann am Ende gegen den Aufsteiger noch mit 2:1 (0:0).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Perfekter Einstand: Perea trifft bei seinem Debüt doppelt

Held der Begegnung wurde Hansa-Neuzugang Jose Perea. Die Leihgabe des Bundesligisten VfB Stuttgart hatte erst am Freitag seinen Vertrag beim Koggenklub unterschrieben. Im Duell gegen Elversberg wurde der 23-jährige Kolumbianer dann schon eingewechselt und überzeugte direkt. Mit seinen zwei Torschüssen erzielte der Angreifer in der Nachspielzeit zwei Treffer und brachte die Ostseestädter so auf die Siegerstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Noten Perea und seine Mitspieler für den Auftritt gegen Elversberg bekommen haben, erfahren Sie in der Einzelkritik der OSTSEE-ZEITUNG.

OZ