﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:1 gegen VfL Osnabrück

Rostock. Jubel beim Koggenklub. In der 2. Fußball-Bundesliga setzte sich der FC Hansa Rostock am Sonnabend mit 2:1 gegen Aufsteiger VfL Osnabrück durch. Für die Ostseestädter war es der dritte Sieg im vierten Saisonspiel.

Juan Perea: Drei Spiele, drei Tore

Stürmer Juan Perea, die Leihgabe von Bundesligist VfB Stuttgart, setzte sich in der 27. Minute gegen zwei VfL-Verteidiger durch und netzte den Ball unten rechts zur 1:0-Führung für die Rostocker ein. Kurz vor der Pause gelang es Dave Gnaase nach einer Ecke den Treffer zum 1:1-Ausgleich zu erzielen. Im zweiten Durchgang holte Rostocker Kai Pröger einen Handelfmeter heraus (64.). Der Offensivspieler trat selbst an, scheiterte jedoch an Keeper Grill. Der Nachschuss zappelte dann aber doch noch im Tornetz (68.).

Welche Noten Juan Perea, Kai Pröger und die anderen Hansa-Profis für den Auftritt gegen Osnabrück bekommen haben, erfahren Sie in der Einzelkritik der OSTSEE-ZEITUNG.

OZ