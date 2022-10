﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:2 bei Greuther Fürth

Fürth. Nervenaufreibend war es für den FC Hansa Rostock am Freitagabend – mit einem Happy-End. Beim 2:2 (0:1) im Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth behielt Ryan Malone in der dritte Minute der Nachspielzeit die Nerven. Er verwandelte den entscheidenden Foulstrafstoß zum erneuten Ausgleich für die Mecklenburger. Kurz danach jubelte Hansa über den späten Punktgewinn im Sportpark Ronhof.

Dabei haben die Rostocker in der Begegnung beim Bundesliga-Absteiger gleich mehrere Spieler verloren. Anderson Lucoqui und Nico Neidhart schieden nach einem unglücklichen Zusammenprall in der Luft ebenso verletzt aus, wie Damian Roßbach in der ersten Hälfte. Hinzu kommen drei Gelbsperren und einen Platzverweis für Stürmer John Verhoek aus dem Duell gegen die Fürther.

Nach den Rückschlägen zeigte Hansa immer wieder eine starke Reaktion. Am Ende war das Unentschieden gegen Greuther Fürth auch ein Remis der Moral. Wie Rostocker Profis in Fürth in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik.

Von Ben Brümmer und Johannes Weber