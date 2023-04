﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:3 gegen Holstein Kiel

Rostock. Der Einsatz hat gestimmt, nur das Ergebnis nicht. Für den FC Hansa Rostock wird die Situation im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga immer schwieriger. Nach dem 2:3 (1:2) am Sonntag im Heimspiel gegen Holstein Kiel haben die Rostocker (25 Punkte) als Tabellenvorletzter mittlerweile vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Gegen die Kieler zeigte Hansa ein anderes Gesicht als in der Vorwoche im Ostduell gegen den 1. FC Magdeburg (0:3). Statt Pfiffe gab es aufmunternden Applaus von den Rostocker Zuschauern nach der achten Niederlage in den vergangenen zehn Partien. Auch sie sahen, dass die Koggenkicker viel Leidenschaft an den Tag legten.

Allerdings reichte es wieder nicht zu einem Punktgewinn. Ausschlaggebend waren jeweils eine kurz Phase vor und nach der Pause, in der Hansa defensiv überrumpelt wurde. Wie die Rostocker Profis insgesamt in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik der OSTSEE-ZEITUNG.

