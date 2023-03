﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf

Rostock. Der FC Hansa Rostock hat sich am Sonntag wie ein Absteiger präsentiert. Das 2:5 (0:3) gegen Fortuna Düsseldorf war die sechste Niederlage in den vergangenen acht Partien. Die Mecklenburger wirkten nach dem ersten Gegentor in der Anfangsphase stark verunsichert. Erstmals seit dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga sind sie auf einen Abstiegsrang abgerutscht.

Wenn selbst die sonst solide Defensive heftig ins Wanken gerät, zeigt das, dass bei den Rostockern nicht viel zusammenlief. Schon ziemlich effektiv nutzten die Düsseldorfer die sich bietenden Torchancen. Ähnlich desolat agierte Hansa bereits vor zwei Wochen gegen den Karlsruher SC (0:2).

