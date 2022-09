﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg

Rostock. Erleichterung an der Ostsee: Der FC Hansa Rostock hat am Sonnabend in der 2. Fußball-Bundesliga den 1. FC Magdeburg mit 3:1 (2:0) geschlagen. Damit können die Hanseaten deutlich beruhigter in die zweiwöchige Länderspielpause gehen.

Vor dem Ostduell hatten die Rostocker noch drei Spiele in Serie verloren. Gegen den FCM steigerten sich der FCH nach verhaltenem Beginn. Kai Pröger legte einen Doppelpack vor der Pause vor. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lukas Fröde und stellte damit schon die Weichen auf Sieg. Am Ende parierte Torhüter Markus Kolke noch einen Elfmeter. Er gehörte neben Pröger zu den Matchwinnern.

