Der FC Hansa Rostock geht beim SV Darmstadt unter. Defensiv bekommen die Mecklenburger Kicker phasenweise keinen Zugriff. Ein Patzer von Kapitän Markus Kolke leitete die Kaltsche ein.

Darmstadt. Rabenschwarzer Abend für den FC Hansa Rostock: Der Koggenklub enttäuschte im Samstagabend-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt und unterlag mit 0:4 (0:2). Durch einen Slapstick-Patzer leitete Rostocks Torhüter Markus Kolke bereits nach vier Minuten die Schlappe ein.Er hatte den Ball aus seinen Händen vor seine Füße geworfen, wollte das Spiel aufbauen. In dem Moment wollte Kolke seinen Defensivspieler Damian Roßbach eine taktische Anweisung geben, schaute nach links. Das Spielgerät lag noch am Boden. Torschütze Phillip Tietz schaltete schnell, schnappte sich die Kugel und beförderte sie an Kolke vorbei in den Kasten.

Für den weiteren Spielverlauf war die Szene mitentscheidend. Die Hanseaten kamen in der Partie nie wirklich an. Bis auf einen Kopfball von Kevin Schumacher (53.) an den Pfosten hatten die Gäste in der Begegnung nur wenig zu melden. Die Darmstädter hingegen spielten mit ihrer flinken Offensive die FCH-Abwehr teilweise schwindelig.