﻿In der Schlussphase kalt erwischt: Hansa Rostock verliert 0:2 in Heidenheim

Trotz einer taktisch reifen Leistung ist der FC Hansa Rostock beim Rückrundenauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga leer ausgegangen. In der Schlussphase eines über weite Strecken ausgeglichenen Spiels schlug der 1. FC Heidenheim zwei Mal zu. Es war die erste Niederlage für Hansa-Trainer Patrick Glöckner in seinem dritten Spiel mit Rostock.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket