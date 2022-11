﻿Wenig Tore, viele Punkte: Hansas Führungsqualitäten kaschieren Offensivflaute

Rostock. Nun ist es im modernen Fußball längst nicht mehr so, dass sich anhand der Rückennummer eines Spielers eine Qualitätseinschätzung abgeben lässt, dass die Neun oder die Elf zum Saisonende die meisten Tore geschossen hat. In der Regel stehen die besagten Nummern aber auch heute noch für eine gewisse Torgefahr. Nicht so bei Hansa Rostock. Seit dem Abschied von Enrico Kern im Sommer 2010 trugen Daniel Becker, Lucas Albrecht, Philipp Klement, Julian Jakobs, Julian Perstaller, Timo Gebhart, Mounir Bouziane, Erik Engelhardt, jetzt Ridge Munsy die Nummer 9 – mit Torquoten jenseits von Gut und Böse: Zusammen trafen die Neuner 21 mal in 221 Spielen. Bei den Trägern der 11 sieht es nicht wesentlich besser aus.

Das alleine macht zwar noch kein handfestes Stürmerproblem, ein Indiz für gewisse Schwierigkeiten ist es allemal. Und es wird unterlegt von weiteren Zahlen. In den letzten zehn Jahren beendete Hansa nur drei Spielzeiten mit mehr als 50 Toren, was gerade in der 3. Liga bei 38 Spielen erschreckend wenig ist. Die laufende Saison scheint die ganze Misere aber noch toppen zu wollen. Zum Abschluss der Hinrunde haben die Rostocker gerade mal 17 Treffer erzielt. Dieser Wert hochgerechnet auf die ganze Saison ergibt fast die Zahl, die der SC Paderborn als beste Offensive der Liga bereits jetzt aufweisen kann (35).

Offensivflaute an einen Namen gekoppelt

Kai Pröger ist mit sechs Toren Hansas bester Schütze. Mit Lukas Fröde hat nur ein weiterer Spieler mehr als zwei Treffer gemacht (3) – darunter die einzigen beiden per Kopf des Koggenklubs in dieser Spielzeit. Ein ebenfalls erstaunlich niedriger Wert, denn mit 454 gewonnen Kopfballduellen laut offizieller Bundesligastatistik sind die Rostocker das kopfballstärkste Team der Liga. Neben Pröger und Fröde trafen sieben weitere Spieler (zum Vergleich: Paderborn hat zwölf Schützen): Damian Roßbach, Ryan Malone vom Elfmeterpunkt, Lukas Hinterseer, Svante Ingelsson, Nils Fröling. Und John Verhoek.

Hansa-Statistiken in der Übersicht Quelle: Wenn nicht anders angegeben Laufleistung Distanz: Team 1919,8 km (10. im Ligavergleich); Dennis Dressel 191,1 km (5.), Lukas Fröde 174,8 km (18.), Kai Pröger 136,1 km (86.) Sprints: Team 3509 (8.); Kai Pröger 457 (5.), Svante Ingelsson 355 (28.), John Verhoek 303 (51) Intensive Läufe: Team 10.965 (9.); Dennis Dressel 1042 (29.), Kai Pröger 998 (36.), Lukas Fröde 903 (60.) Schnellste Spieler: Frederic Ananou 25,86 km/h (6.), Kai Pröger 34,33 km/h, Nils Fröling 33,99 km/h Fairplay Fouls: Team 216 (4.); John Verhoek 33 (5.), Kai Pröger 25 (10.), Svante Ingelsson 21 (25.) Gelbe Karten: Team 48 (1.); Ryan Malone, Svante Ingelsson 7 (3.), Lukas Fröde 6 (5.) Spielstatistiken Ballkontakte (): Team 515,82 pro Spiel (14.); Lukas Fröde 894 (38., 55 pro Spiel), Ryan Malone 772 (65., 51 pro Spiel), Dennis Dressel 748 (72., 44 pro Spiel) Gewonnene Zweikämpfe: Team 1788 (6.); Dennis Dressel 208 (7.), Lukas Fröde 204 (11.), John Verhoek 158 (45.) Gewonnene Kopfballduelle: Team 454 (1.); John Verhoek 78 (9.), Lukas Fröde 77 (10.), Ryan Malone 63 (17.) Passquote: Team 75,6 % (17.); Ryan Malone 83,66 % (46.), Damian Roßbach 83,1 % (48.), Lukas Fröde 79,06 % (69.) Ballbesitz: Team 46 % (14.) Gehaltene Torschüsse: Markus Kolke 63 (2.) Torschüsse: Team 213 (12.); Kai Pröger 34 (24.), John Verhoek 23 (51.), Dennis Dressel, Svante Ingelsson 22 (52.) Torvorlagen: John Verhoek, Svante Ingelsson, Kai Pröger 2 Flanken: Team 187 (7.); Kai Pröger 39 (12.), Nico Niedhart 29 (24.), Svante Ingelsson 23 (36.) Einsätze Meiste Spiele (Top 10): Markus Kolke, Dennis Dressel 17, Kai Pröger, Lukas Fröde 16, John Verhoek, Svante Ingelsson, Ryan Malone 15, Damian Roßbach, Nico Neidhart, Kevin Schumacher 14 Meiste Minuten (Top 10, ): Markus Kolke 1530, Dennis Dressel 1522, Lukas Fröde 1432, Kai Pröger 1209, Ryan Malone 1168, Damian Roßbach 1167, John Verhoek 1147, Nico Neidhart 1109, Svante Ingelsson 1014, Frederic Ananou 711

Der Niederländer in dieser Saison überhaupt nicht ins Rollen kommende Niederländer ist Hansas Hauptproblem. Die Offensivbemühungen der Hansestädter waren über weite Strecken wieder auf ihn als einzigen Stürmer ausgelegt. Heraus kam dabei wenig. Mangelndes Futter (187 Flanken sind Platz 7 in der Liga) kann nicht als einziger Grund herhalten. Der 33-Jährige zählt zu den Spielern mit den meisten Einsatzminuten, hat jedoch nur 23 Schüsse abgegeben (Pröger 34, Ingelsson und Dressel 22), lediglich neun davon kamen auch aufs Tor. Dagegen stehen bereits 34 Fouls, Rostocks einziger Platzverweis und zahlreiche Reklamationen. Zwar setzte Verhoek in der kompletten abgelaufenen Saison zwar auch nur 49 Schüsse, davon 23 aufs gegnerische Tor, ab, doch war er mit 17 Treffern dabei unglaublich effektiv. Vor allem im letzten Jahr sicherten seine Tore den Klassenerhalt.

Mit Führung im Rücken stark, aber keine Nehmerqualitäten

Dass Hansa trotz Offensivflaute die Hinrunde auf Platz 9 mit 21 Punkten abgeschlossen hat (Heimtabelle 17., Auswärts 7.), liegt an der letztlich stabilen Defensive, die nur 23 Gegentore (Platz 7 mit Kaiserslautern) zugelassen hat. In der Gesamtheit schwer zu überwinden, waren es häufig individuelle Fehler, die das Gesamtkonstrukt wackeln ließen. Punktegarant waren Führungen für Hansa. Sechsmal ging Rostock in Führung und am Ende immer als Sieger vom Platz. Nur Bielefeld schaffte mit fünf aus fünf ähnliches. Im Gegenzug bedeutet das aber auch: Schoss Hansa nicht das erste Tor des Spiels, war nicht mehr viel zu holen. Lediglich drei Unentschieden waren noch drin. Ein Spiel zu drehen, vermochten die Rostocker nicht. So geht es allerdings neun Teams in der Liga.

Dabei zeigte sich das Team in der zweiten Halbzeit regelmäßig stärker als vor der Pause. Nur die zweiten 45 Minuten gezählt, wäre Hansa mit sechs Siegen und sieben Unentschieden Sechster, davor als 17. mit nur 16 Punkten Abstiegskandidat.

Effektiv beim Punktesammeln, nicht aber beim Abschluss

Ebenfalls auffällig: Zwar ist nur ein Team weniger effektiv als Hansa, wenn es ums Toreschießen geht. Von 213 Torschüssen fanden nur 17 den Weg über die Linie, also nur jeder 13. Versuch. Lediglich Nürnberg benötigt mehr Anläufe, Heidenheim als effektivstes Team nur die Hälfte. Allerdings gibt es nur kaum Teams, die weniger Tore als Punkte auf dem Konto haben, ihre wenigen Treffer also sehr effektiv in Zählbares umwandeln. In der zweiten Liga sind es neben den Rostockern vier weitere (Darmstadt, Hamburg, Hannover, Nürnberg), auch in der Bundesliga kommen nur zwei weitere hinzu (Freiburg, Union).