﻿Jasper van der Werff hofft auf Hansa Rostock: „Ich will zu alter Stärke finden“

Rostock. Zum Interviewtermin kommt Jasper van der Werff an Krücken. „Das sieht schlimmer aus als es ist“, wiegelt Hansas neuer Innenverteidiger schon aus der Entfernung ab. Aber es ist schlimm genug, dass die Leihgabe vom SC Paderborn beim Auftaktspiel am Sonntag im Ostseestadion gegen den 1. FC Nürnberg fehlt. Damit wird die Lücke in einem neuralgischen Bereich im neuen Mannschaftsgefüge noch größer: Neben van der Werff steht mit Oliver Hüsing (Muskelbündelriss) ein weiterer zentraler Abwehrspieler gegen den „Club“ nicht zur Verfügung.

Sein rechtes Sprunggelenk macht van der Werff seit dem Spiel gegen den FC Sevilla (2:1) zu schaffen. „Ich bin nach 15 Minuten mit dem Fuß umgeknickt und habe draußen Bescheid gegeben, dass da was passiert ist“, erklärt der 24-Jährige, spielte nach Rücksprache mit der Bank aber zunächst weiter. „In der 40. Minute bin ich mit dem gleichen Fuß noch mal kurz weggeknickt.“ Sein erster Auftritt im Hansa-Trikot endete mit dem Halbzeitpfiff. Noch am gleichen Abend ging es für ihn zur MRT-Untersuchung ins Krankenhaus. An Fußballspielen ist erst mal nicht zu denken.

Neuanfang für Jasper van der Werff verschoben

Während seine Teamkollegen sich nach zwei freien Tagen seit Mittwoch auf die Partie gegen Nürnberg vorbereiten, muss van der Werff auf sein Hansa-Debüt noch warten: „Das macht mich sehr traurig, ich wäre gerne im ersten Heimspiel dabei gewesen. Es ist aber keine sehr langwierige Verletzung. Ich hoffe, dass ich Ende der nächsten Woche wieder einsteigen kann.“ Das erste Auswärtsspiel eine Woche später gegen Elversberg wird damit wohl ebenfalls ohne ihn stattfinden.

Eine bittere Enttäuschung für den gebürtigen Schweizer mit niederländischen Eltern. Der geplante Neuanfang nach einer für ihn verkorksten Spielzeit bei den Ostwestfalen ist vertagt. „Die letzte Saison war schwierig, ich habe mich in Paderborn nicht mehr so wohl gefühlt und bin sehr motiviert, jetzt wieder anzugreifen.“ Nur zehn Spiele stehen in seiner Liga-Bilanz 2022/23. Ausgerechnet nach einem 7:2-Sieg gegen Kiel vor knapp einem Jahr verlor der Rechtsfuß seinen Stammplatz beim damaligen Zweitliga-Tabellenführer – und kam danach bis zum Saisonende nur noch auf einen 16-Minuten-Kurzeinsatz.

„Für mich war klar, dass ich aus Paderborn wegwollte“

Bei den Gründen für seine Nichtberücksichtigung geht van der Werff nicht ins Detail: „Da haben viele kleine Sachen mit reingespielt. Ich denke, dass es auch an mir selbst lag, ich will die Schuld nicht alleine Paderborn geben. Alle Parteien hatten eine Mitschuld. Für mich war klar, dass ich diesen Sommer aus Paderborn wegwollte.“

Der Kontakt mit Hansa habe „schon etwas länger“ bestanden. Nach einem Besuch mit seinem Vater in Rostock und Gesprächen mit Hansa-Verantwortlichen war van der Werff von dem Wechsel an die Ostseeküste überzeugt: „Noch am gleichen Abend bin ich mit meiner Familie und meinem Beraterteam zu dem Entschluss gekommen: Das will ich unbedingt machen!“

In Paderborn hat der Abwehrspezialist letzte Saison zwar kaum gespielt, aber die komplette Vorbereitung im Sommer hat er mitgemacht. Abgesehen von seiner Fußverletzung sei er deshalb „gut im Saft“, sagt der 1,88-Meter-Mann. „Ich habe ein Dreivierteljahr nicht mehr richtig Fußball gespielt. Ich will wieder in Form kommen und zu alter Stärke finden.“

Jasper van der Werff als ganz junger Spieler 2018 bei RB Salzburg mit Trainer Marco Rose © Quelle: Mathias Mandl/Imago

Hansa ist van der Werffs zweite Station in Deutschland, zuvor hatte er beim FC Basel schon internationale Erfahrung in der Europa League gesammelt und anschließend bei Österreichs Meister RB Salzburg angeheuert. „Ich habe aus dieser Zeit sehr viel mitgenommen, Marco Rose war ein super Trainer. Ich hatte Pech, dass ich da lange verletzt war.“

Im Training gegen Erling Haaland: „Das war schon krass“

Nach zwei Meniskus-Operationen und zehn Monaten Pause bekam er es im Training gleich mit einem aufstrebenden Supertalent aus Norwegen zu tun: Erling Haaland, damals 19. „Ich kam aus der zehnmonatigen Verletzung und musste im Training Zweikämpfe gegen ihn führen. Er war topfit und ich natürlich noch nicht so im Saft. Das war schon krass, er ist eine Naturgewalt“, sagt van der Werff. „Man hat damals schon gemerkt, dass er extrem viel, dass er ganz nach oben will.“

Für ganz oben wird es mit Hansa nicht reichen, das Ziel des Schweizers ist aber auch so anspruchsvoll: „Wir wollen eine gute Saison spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

