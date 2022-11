﻿Großprojekt: Hansa Rostock investiert Millionensumme in neue Rasenheizung des Ostseestadions

Welcher Tourismus tut MV gut? Hier können Sie mit Experten in Warnemünde darüber diskutieren

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in MV. Doch muss er auch weiter wachsen? Am 14. November wird sich der OZ-Talk in Warnemünde dem Thema annehmen und zusammen mit Lesern und den Experten über die zukünftige Gestaltung des lokalen Tourismus diskutieren. Wer als Experte dabei ist und wie Sie teilnehmen können.