﻿Hansa Rostock: Janik Bachmann im Visier – was wird aus Frederic Ananou?

Rostock. Beim FC Hansa Rostock könnte ein weiterer Neuzugang folgen. Janik Bachmann soll schon bald das Trikot des Fußball-Zweitligisten überstreifen. Was die Bild-Zeitung berichtet, deckt sich mit den Informationen der OSTSEE-ZEITUNG. Der Mittelfeldspieler ist vor wenigen Wochen mit dem SV Sandhausen in die 3. Liga abgestiegen.

Hansa Rostock: Bachmann als Fröde-Ersatz?

Bei den Kurpfälzern gehörte Bachmann mit drei Treffern und zwei Vorlagen in 28 Einsätzen noch zu den Leistungsträgern. Er soll als möglicher Nachfolger von Lukas Fröde gelten. Der defensive Mittelfeldspieler des FC Hansa, dessen Vertrag ausläuft, wurde zuletzt mit Drittligist FC Ingolstadt in Verbindung gebracht. Die Oberbayern sollen ihm ein lukratives Angebot unterbreitet haben.

Was ebenfalls für eine Bachmann-Verpflichtung sprechen würde ist, dass er mit dem jetzigen FCH-Trainer Alois Schwartz zusammengearbeitet hat. In ihrer gemeinsamen Zeit (September 2021 bis Februar 2023) beim SV Sandhausen setzte der Coach konstant auf den gebürtigen Hessen. Der im Mittelfeld flexibel einsetzbare Bachmann hatte erst Mitte Mai gegen Hansa gespielt und bei der 1:2-Niederlage des SVS den Anschlusstreffer erzielt. Erst am Donnerstag hatten die Rostocker mit Serhat Güler (Wuppertaler SV) ihren ersten Neuzugang vorgestellt.

Ananou hat Angebote aus dem Ausland

Unterdessen ist weiterhin offen, wie es mit Frederic Ananou beim FC Hansa weitergeht. Der Vertrag des Verteidigers läuft Ende des Monats aus. Nach OZ-Informationen hat Ananou Angebote aus den Niederlanden und Belgien (jeweils 1. Liga) vorliegen. Einem weiteren Interessenten mit Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld soll der 25-Jährige eine Absage erteilt haben.

OZ