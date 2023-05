﻿Hansa Rostock: John Verhoek trifft wieder – nach 1453 torlosen Minuten

Rostock. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung gegen Regensburg war John Verhoek schon der Verzweiflung nah. Nach Kopfballvorlage von Nils Fröling stand der Hansa-Stürmer mutterseelenallein am Elfmeterpunkt vor dem Regensburger Tor. Er hatte genug Zeit, den Ball anzunehmen und sich die Ecke auszugucken. Stattdessen schloss der 34-Jährige überhastet ab und vergab diese hundertprozentige Chance. „Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so freistand“, erklärte der 34-Jährige und dachte in dem Moment: „Geht das jetzt immer so weiter?“

Letzte Saison nur zwei Tore weniger als Füllkrug

Fast neun Monate hatte der Mittelstürmer seit seinem spektakulären Fallrückzieher im Heimspiel gegen den FC St. Pauli nicht mehr getroffen. Die Durststrecke vom Hansas Top-Torjäger der vergangenen Saison (17 Treffer) – Platz sieben im Liga-Ranking und nur zwei Tore weniger als Werders Niclas Füllkrug – wollte einfach nicht enden. Dass es am Sonnabend dann doch endlich vorbei war, hatte Verhoek einer starken Vorarbeit von Kevin Schumacher zu verdanken und dem Umstand, dass er selbst immer drangeblieben war und sich gegen Regensburg dafür schließlich belohnte.

Es sei eine Riesenerleichterung gewesen, der Druck von einem ganzen Jahr sei von ihm abgefallen, als er per Kopf zum 2:0 getroffen hatte, sagte Verhoek. „Die Chancen, die ich letzte Saison alle reingemacht habe, sind dieses Jahr nicht reingegangen. Es war eine schwere Zeit, die wir als Mannschaft hatten. Ich bin stolz darauf, dass es endlich wieder klappt.“

Damian Roßbach: „Der ganze Verein freut sich für John“

Nicht nur Ehefrau Michelle und die drei Söhne waren glücklich und jubelten auf der Westtribüne mit ihm. „Die ganze Mannschaft, der ganze Verein, das ganze Umfeld freut sich für John. Er hat wirklich dafür gearbeitet, das ist einfach super“, meinte Verteidiger Damian Roßbach. „Man sieht auch mittlerweile wieder die mannschaftliche Geschlossenheit, dass jeder zu John hingeht und ihn für sein persönliches Erfolgserlebnis abfeiert. Das macht die Mannschaft gerade aus. So muss es weitergehen.“

Zuletzt hatte Verhoek seinen Frust über die Torflaute auf dem Rasen oft auch durch Lamentieren, Meckern oder überhartes Einsteigen in die Zweikämpfe rausgelassen. Die Folge waren drei Sperren, eine für fünf Gelbe Karten und zwei Gelb-Rot-Sperren. Seinen zweiten Platzverweis kassierte der Niederländer im ersten Spiel unter Alois Schwartz in Magdeburg (0:3). Danach verlor er seinen Stammplatz an Lukas Hinterseer, Verhoek war nur noch Reservist. „Das muss man akzeptieren. Mit dem Platzverweis habe ich mir und der Mannschaft keinen Gefallen getan.“

Verhoek musste 1453 Minuten auf zweites Saisontor warten

Der Angreifer versucht auch von der Reservebank aus, positiv Einfluss zu nehmen. „Ich bin ein Mannschaftsspieler, man muss die Jungs immer unterstützen. Wenn man die letzten Spiele gesehen hat: Ich bin wie ein Fan – ich freue mich riesig, wenn wir erfolgreich sind, auch wenn ich selber nicht spiele“, sagt Team-Senior Verhoek, der 2019 aus Duisburg gekommen ist und noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Am 21. August 2022 erzielte John Verhoek im Heimspiel gegen den FC St. Pauli per Fallrückzieher sein erstes Saisontor. Danach folgten neun torlose Monate für ihn. Gegen Regensburg brach er nun den Bann. © Quelle: Lutz Bongarts

War sein erlösender Kopfballtreffer gegen Regensburg für ihn noch schöner, als sein Fallrückzieher gegen St. Pauli, der es sogar in die Auswahl zum „Tor des Monats“ schaffte? „Ich glaube schon, weil es viel wichtiger war. Gegen Pauli war es ein wunderschönes Tor, aber jeder weiß, wie wichtig dieses Spiel für uns war. Für die Mannschaft und für mich ist es überragend.“ Exakt 1453 Minuten hatte er auf sein zweites Saisontor warten müssen.

Die Ausgangslage für den Endspurt hat sich durch den Sieg deutlich verbessert. „Wir hatten schon vor dem Spiel eine breite Brust, die ist jetzt noch breiter geworden“, so Verhoek. „Wir sind noch nicht durch, wir haben noch ein richtiges Brett vor uns. Wenn wir in Sandhausen gewinnen, glaube ich, dass wir drinbleiben.“