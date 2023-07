﻿Hansa Rostock: Aussortierter Verhoek trainiert bei der U 23 mit

Rostock. Zwei Tage nach seinem Aus bei den Profis hat John Verhoek am Montagnachmittag zum ersten Mal bei der U 23 des FC Hansa Rostock mittrainiert. Der Niederländer sowie Sebastién Thill und Thomas Meißner war am Sonnabend nicht mit ins Trainingslager des Fußball-Zweitligisten nach Neuruppin mitgenommen worden. Der Zweitligist plant nicht mehr mit Trio. Die Spieler haben zwar alle einen Vertrag bis zum Sommer kommenden Jahres. Ihnen wurde aber mitgeteilt, dass sie sich einen neuen Verein suchen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa Rostock: Auch Thill beim Training der zweiten Mannschaft dabei

Trotz der für ihn enttäuschenden Nachricht ließ sich Verhoek im Training der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Nordost spielt, nicht hängen. Auf dem Platz war ebenfalls Thill mit von der Partie. Auch Louis Köster war dabei. Der hatte aufgrund einer Fußverletzung die Fahrt ins Trainingslager der Profis nach Brandenburg nicht angetreten. Meißner hingegen fehlte bei der Einheit der Koggenreserve.

Während Hansas Entscheidung in Bezug auf Meißner und Thill wenig überraschend kam, war Verhoeks Demission einen Paukenschlag. Der Niederländer war in der Saison 2020/21 mit zwölf Treffern maßgeblich am Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt. In der folgenden Saison steuerte er 17 Tore zum Klassenverbleib bei. In der vergangenen Spielzeit wurde der 34-Jährige mit nur zwei Toren weder seinen eigenen, noch den Ansprüchen des Klubs gerecht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nachdem die Profis am 16. Juli aus dem Camp in Neuruppin zurückkehren, wird die Tür zum Zweitliga-Team für Verhoek, Thill und Meißner verschlossen bleiben. Die Entscheidung des Sportchefs und des Trainers wurde ihnen mitgeteilt und begründet. Das Trio kann sich bis auf Weiteres bei der U 23 fit halten.

OZ