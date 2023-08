﻿Hansa Rostock soll Jonas David vom Hamburger SV im Visier haben

Rostock/Hamburg. Vor dem Topspiel am kommenden Sonntag (Anpfiff: 13.30 Uhr) ist der FC Hansa Rostock an einem Spieler von seinem nächsten Gegner Hamburger SV interessiert. Das zumindest berichtet die „Bild“-Zeitung und schreibt davon, dass der Tabellenzweite der 2. Fußball-Bundesliga Jonas David vom HSV für ein Jahr ausleihen will. Noch bis Donnerstagabend um 18 Uhr ist das Sommertransferfenster offen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leihe wäre bei Davids derzeit Vertragssituation nicht möglich

David hat bei den Hamburgern Vertrag bis Sommer 2024. Spieler, die nur noch bis Saisonende an einen Verein gebunden sind, dürfen jedoch nicht verliehen werden. Daher müsste der HSV mit dem Defensivspieler mindestens um ein Jahr verlängern, sollte es mit einer Leihe klappen.

Die Rostocker suchen derzeit noch nach einem Ersatz für Oliver Hüsing. Der Abwehrmann des FC Hansa hatte sich vor zwei Wochen im DFB-Pokalspiel beim FSV Frankfurt (4:1 nach Elfmeterschießen) einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen und fällt immer noch für unbestimmte Zeit aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Beim HSV hat David derzeit wenig Aussichten auf Spielzeit. Beim Spitzenreiter ist die Konkurrenz in der Innenverteidigung mit den derzeit gesetzten Dennis Hadzikadunic und Guilherme Ramos sowie Kapitän Sebastian Schonlau und Stephan Ambrosius sehr groß. Daher kommt David noch auf keine Pflichtspielminute in dieser Saison. Der 23-Jährige kann immerhin die Erfahrung von 53 Zweitliga-Einsätzen für die Hamburger vorweisen. Zudem stand er in der Vergangenheit vier Mal für die deutsche U-20-Nationalmannschaft auf dem Platz.

OZ