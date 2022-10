﻿Rostock-Ikone Juri Schlünz über Duelle gegen den 1. FC Kaiserslautern: „Es gab immer auf die Hölzer“

Hansa Rostock und der 1. FC Kaiserslautern standen sich in vielen Spielen von der 1. bis zur 3. Liga und im DFB-Pokal gegenüber. Oft ging es zwischen Mecklenburgern und Pfälzern hoch her. Hansa-Ikone Juri Schlünz erinnert sich an denkwürdige Aufeinandertreffen. In einem Spiel schrieb der Rostocker vor mehr als 30 Jahren ein Stück deutsche Fußball-Geschichte.

Rostock. Wenn Hansa Rostock am Freitag den 1. FC Kaiserslautern empfängt, kommt ein (ehemaliges) Schwergewicht des deutschen Fußballs ins Ostseestadion. 44 Jahre spielte der viermalige Meister in der 1. Bundesliga (Platz elf in der ewigen Tabelle), in der vergangenen Saison schafften die Roten Teufel nach vier Jahren in der 3. Liga die Rückkehr ins Fußball-Unterhaus. Als Tabellenneunter stehen der Aufsteiger nach zwölf Spielen überraschend gut da.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide Klubs sind nach Jahren der Drittklassigkeit wieder im Aufwind, haben in der Bundesliga aber schon bessere Zeiten erlebt und sich in der Vergangenheit denkwürdige Duelle geliefert.

Schlünz war beim ersten Spiel von Hansa mit dem FCK dabei

Hansa-Ikone Juri Schlünz war beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Vereine dabei und schrieb unfreiwillig Fußballgeschichte. Im Supercup-Halbfinale 1991 spielte der Meister Ost (Hansa) gegen den Meister West (Lautern) im Ostseestadion um die erste Trophäe des gesamtdeutschen Fußballs (das andere Halbfinale bestritten die Pokalsieger Bremen und Eisenhüttenstadt).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir lagen 0:2 hinten, dann machte Florian Weichert das 1:2 – und ich habe als Kapitän gesagt: ,Jungs, jetzt greifen wir noch mal an!“, erinnert sich Schlünz. Der Mittelfeldmann wollte mit gutem Beispiel vorangehen, erwischte bei einem Zweikampf aber FCK-Stürmer Thomas Vogel. Schiedsrichter Manfred Amerell zögerte nicht und zeigte dem bereits verwarnten Schlünz Gelb-Rot. Es war die erste Ampelkarte im deutschen Fußball. „Vielleicht wollte Herr Amerell Geschichte schreiben“, sagt Schlünz, dem die Strafe noch heute als zu hart erscheint.

Hansa-Kapitän kassierte im Supercup-Finale allererste Ampelkarte

Noch schlimmer als das verlorene Supercup-Spiel waren für Schlünz aber die Folgen seiner Gelb-Roten Karte, die der DFB zur Saison 1991/92 eingeführt hatte. „Keiner wusste, wie damit umzugehen ist und für welches Spiel ich gesperrt bin“, erzählt der heute 61-Jährige. Schließlich musste der Hansa-Kapitän beim Bundesliga-Auftakt gegen Nürnberg von der Tribüne aus zuschauen. „Das war bitter für mich, immerhin hatte ich einen gewissen Anteil daran, dass wir in der Bundesliga spielten“, so Schlünz.

Weil Rostock gegen Nürnberg 4:0 gewann, sah Trainer Uwe Reinders keine Veranlassung, die Startelf zu verändern und ließ seinen Kapitän auch bei den Siegen bei Bayern München (2:1) und gegen Borussia Dortmund (5:1) zunächst auf der Bank schmoren.

Lesen Sie auch

Die historische Gelb-Rote Karte ist eine von „etlichen Geschichten“, die Schlünz mit den Roten Teufeln verbindet. In 34 Pflichtspielen standen sich Mecklenburger und Pfälzer bis heute gegenüber – mit leichten Vorteilen für den FCK (15:13 Siege).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa gegen FCK: „Auf dem Betzenberg galten eigene Gesetze“

Mit einer Mischung aus Respekt und Ehrfurcht erinnert sich Schlünz vor allem an die Duelle auf dem Betzenberg, die er als Spieler, Trainer oder Vereinsoffizieller miterlebt hat. „Auf dem Betzenberg galten eigene Gesetze, da war Feuer drin und es gab immer auf die Hölzer“, sagt der einstige Mittelfeldspieler und erinnert sich besonders an ein Spiel, bei dem ihm Lautern-Raubein Demir Hotic mit gestrecktem Bein mal den Knöchel lochte und „das Blut nur so rausblubberte“.

Nicht nur für Schlünz unvergessen und wohl auch unvergesslich: der 17. November 2008. Es war das letzte Spiel in seiner Trainerkarriere, und es wurde ein Desaster: Mit 0:6 gingen Hahnel, Gledson, Rahn, Kern und Co auf dem Betzenberg unter und wurden von den FCK-Fans nach dem Abpfiff höhnisch verabschiedet: Sie winkten mit weißen Papiertaschentüchern.

Schlünz, der damals dem Klubvorstand angehörte, hatte sich nach der Entlassung von Frank Pagelsdorf von Manager Herbert Maronn überreden lassen, noch mal als Interimstrainer einzuspringen. „Das war leider inkonsequent von mir“, sagt er heute.

Schlünz machte sein letztes Spiel als Trainer gegen den FCK

„Als wir 0:4 oder 0:5 hinten lagen, bekamen wir einen Elfer, und ich habe nur gedacht: ‚Enno‘, bitte mach ihn rein!“ Doch Enrico Kern verschoss, und so nahm das persönliche Drama von Schlünz seinen Lauf. Vier Jahre nach einer 0:6-Pleite gegen den HSV, die seinen Rücktritt zur Folge hatte, kassierte Hansa in seinem letzten Spiel als Trainer noch mal sechs Gegentore.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich war damals zwar wütend, aber das hat mich nicht so hart getroffen, ich hatte die Mannschaft ja nur ein paar Tage trainiert“, sagt Schlünz, der den Staffelstab wenig später an Dieter Eilts weitergab. Im Rückspiel gegen Lautern saß aber schon nicht mehr der Ex-Bremer auf der Bank, sondern Andreas Zachhuber. Hansa besiegte die Roten Teufel mit 5:1.