﻿Hansa Rostock kann gegen Greuther Fürth wieder auf Trio zurückgreifen

Trainer Jens Härtel hat vor der Partie bei Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth wieder mehr Optionen zur Verfügung. John Verhoek und Lukas Hinterseer melden sich fit. Auch Simon Rhein wird nach langer Verletzungspause an Bord sein.

Rostock. Die Personalsituation beim FC Hansa Rostock vor dem Auswärtsspiel am Freitag (Anstoß: 18.30 Uhr) bei Greuther Fürth entspannt sich. Den Mecklenburgern stehen die beiden Stürmer John Verhoek und Lukas Hinterseer wieder zur Verfügung. Ohne das Duo musste Hansa bei der 0:3-Heimniederlage am vergangenen Sonnabend gegen den SC Paderborn flexible Lösungen in der Offensive finden. Das gelang nicht wirklich.

Auch Simon Rhein steht für das Duell in Fürth wieder zur Verfügung. Den Mittelfeldspieler hatte seit Anfang September eine Entzündung im Fuß außer Gefecht gesetzt. „Er hat die komplette Woche bisher ohne Probleme trainieren können“, sagte Rostocks Coach Jens Härtel. Er ließ es noch offen, ob Rhein ein Kandidat für die Startelf wäre. Härtel glaubt „es eher noch nicht“, den Blondschopf gleich von Beginn an reinzuschmeißen. Der 53-Jährige will sich beim Abschlusstraining am Donnerstag einen finalen Eindruck verschaffen.