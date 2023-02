Patrick Glöckner und Fabian Hürzeler – beide waren Co-Trainer beim FC St. Pauli und sind seit Kurzem erstmals Chefs in der 2. Liga. Glöckner bei Hansa Rostock, Fabian Hürzeler in Hamburg. Der erst 29-jährige Pauli-Coach hat bisher alle seine Spiele gewonnen – diese Serie will Glöckner mit Hansa am Sonntag beenden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket