Torhüter Christian Reiche trifft für FSV Testorf Upahl per Abschlag

Was für ein verrückter Treffer: Der Schlussmann macht in der Nachspielzeit mit seinem Tor aus dem eigenen Strafraum den 2:0-Erfolg gegen den Poeler SV perfekt. Der FSV Testorf Upahl ist dadurch mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Die SG Groß Stieten war erfolgreich, obwohl sich sogar der Trainer einwechseln musste.