﻿Hansa Rostock: Kapitän Kolke muss Training vorzeitig beenden

Brand in Bolz: Eigentümer erleiden Rauchgasvergiftungen – zwei Hunde sterben

In einem Einfamilienhaus in Bolz (Ludwigslust-Parchim) brach am Sonnabend ein Feuer aus. Die beiden Bewohner wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Für zwei Hunde kam jede Hilfe zu spät.