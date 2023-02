﻿Hansa Rostock: Kehrt Kai Pröger gegen den HSV in die Startelf zurück?

Rostock. Wirbelt Kai Pröger am Sonntag (Anstoß: 13.30 Uhr) gegen den Hamburger SV wieder von Beginn an für den FC Hansa Rostock? Der offensive Flügelflitzer war in der Vorwoche beim Rückrundenauftakt gegen den 1. FC Heidenheim (0:2) noch von der Bank gekommen. Ein ungewohntes Gefühl für Pröger, der bei seinen vorherigen 17 Pflichtspielen in dieser Saison immer in der Anfangsformation gestanden hatte.

Wie wichtig der Blondschopf für die Mecklenburger ist, beweist ein Blick auf die Statistik. Mit sechs Treffern und drei Vorlagen ist Pröger Hansas bester Scorer. Damit war er bislang an über der Hälfte der 17 geschossenen Rostocker Tore beteiligt.

HSV kommt mit viel individueller Klasse

FCH-Coach Patrick Glöckner hatte Pröger in Heidenheim zuletzt auch wegen Trainingsrückstands zunächst draußen gelassen. „Wir hatten gegen Heidenheim eine andere Idee, wie wir spielen wollten“, erklärt 46-Jährige. Mit Aufstiegsaspirant HSV erwartet er einen Gegner, der wieder eine andere Spielidee verfolgt. „Die Hamburger kommen mit breiter Brust und einer sehr guten individuellen Klasse im Kader. Sie nehmen im Spiel viele Positionswechsel vor und versuchen dadurch den Gegner aus der eigenen Struktur zu bringen.“

Es wartet eine komplizierte Aufgabe auf den FC Hansa, der zunächst darauf bedacht sein wird, defensiv stabil zu stehen. Dabei ist der Angriff momentan das größte Sorgenkind der Rostocker. Gegen Heidenheim waren sie in der Offensive bis auf einen Lattenkopfball von John Verhoek weitestgehend harmlos geblieben. Die erhoffte Verstärkung für die vorderste Reihe blieb bis zur Schließung des Wintertransferfensters am Dienstagabend aus.

Hansa-Coach Glöckner will eigene Stürmer stärken

Verhoek als auch sein Vertreter Lukas Hinterseer haben als Mittelstürmer erst einmal in der aktuellen Spielzeit getroffen. Mit Ridge Munsy ist ein weiterer Vollstrecker im Hansa-Team noch torlos. Glöckner betont, dass er seine Offensivabteilung weiter stärken und auch Mut zusprechen will. Ihm gehe es auch darum, dass die Tore auf mehrere Schultern zu verteilen. Ob er für mehr Schwung gegen den HSV wieder auf Pröger in der Startelf setzen wird, ließ Glöckner offen.

Der Coach freut sich auf eine stimmungsvolle Kulisse gegen die Hamburger. Mit 26 500 Zuschauern wird das Ostseestadion gegen den Tabellenzweiten ausverkauft sein. „Ein volles Stadion: Das ist das Geilste überhaupt. Ich freue mich auf die Fans und die Stimmung“, sagt Glöckner. Er hofft, dass sich die Energie von den Rängen auf den Platz überträgt.

Erfreulich: Lukas Scherff ist nach seiner Meniskus-Operation Mitte Dezember in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Für ihn kommt eine Nominierung für den Spieltagskader aber noch zu früh. Neben dem Außenverteidiger werden auch die langzeitverletzten Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden) und Pascal Breier (Rücken- und Knieprobleme) nicht zur Verfügung stehen.