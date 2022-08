Darmstadt. Ein kurioser Blackout von Torwart Markus Kolke leitete am Samstagabend die deutliche 0:4-(0:2)-Niederlage des FC Hansa beim SV Darmstadt 98 ein. Vor 10.000 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor trafen Philipp Tietz (3., 54.), Marvin Mehlem (18.) und Tobias Kempe per Foulelfmeter (74.) für die effektiven Gastgeber. Es war Hansas erste Niederlage in der 2. Liga gegen die Lilien und gleichzeitig die höchste Zweitliga-Pleite unter Trainer Jens Härtel. In der vergangenen Saison waren die Rostocker beim FC St. Pauli mit dem gleichen Ergebnis auf die Heimreise geschickt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Härtel schickte dieselbe Startelf auf den Rasen wie beim Heimsieg gegen Bielefeld. Schon nach 38 Sekunden musste Kolke erstmals eingreifen, als Manu auf der linken Seite in den Strafraum eindrang und aus spitzem Winkel am Hansa-Keeper scheiterte. Ein temporeicher Start der Darmstädter, und es kam noch schlimmer für die Rostocker.

Tietz nutzt krassen Kolke-Blackout zur Darmstädter Führung

Noch keine drei Minuten waren gespielt, als Kolke einen krassen Blackout hatte: Der Torwart warf sich den Ball beim Abstoß vor die Füße, schaute sich in aller Ruhe nach eine Anspielstation um, und merkte nicht, wie Darmstadts Tietze heransprintete und den Ball aus zehn Metern zum 1:0 im Netz versenkte. Ein völlig unerwartetes Gastgeschenk vom routinierten Hansa-Keeper, das die Hessen dankbar annahmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostock war geschockt, Darmstadt machte weiter Tempo. Manu hatte die nächste Möglichkeit, schoss aber über das Hansa-Tor (7.). Auf der anderen Seite wurde Marcel Schuhen, der ehemalige Rostocker (2015-17) im Darmstädter Tor, von den Hanseaten überhaupt nicht beschäftigt.

Die „Lilien“ machen weiter Tempo – und Mehlem erhöht auf 2:0

Offensiv traten nur die Lilien in Erscheinung und waren dabei höchst effektiv. Nach einem Angriff über Manu brachte Bader Mehlem in Position, der zog aus 15 Metern direkt ab und erhöhte auf 2:0 (18.). Der nächste Tiefschlag für die Härtel-Elf, dieses Mal war Kolke gegen den platzierten Flachschuss machtlos.

Lesen Sie auch

Anschließend sendete Hansa das erste offensive Lebenszeichen, doch Thills Kopfball nach Pröger-Zuspiel war nicht zwingend genug (24.). Darmstadt behielt das Spiel unter Kontrolle, agierte jetzt aber etwas abwartender als in der bärenstarken Anfangsphase. Mit der verdienten Führung für die Gastgeber ging es in die Pause, ohne dass Hansa für Torgefahr sorgen konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darmstadts Tietz schnürt Doppelpack – Schumacher trifft für Hansa nur den Pfosten

Eine Halbzeit zum Vergessen für Hansa. Nach dem Seitenwechsel konnte es aus Rostocker Sicht nur besser werden. Dressel gab einen ersten Schuss aufs Darmstädter Tor ab, der aber deutlich am langen Pfosten vorbeiflog (50.). Die Lilien spielten weiter zielstrebig und blieben effektiv. Nach einem Eckball stieg Tietz höher als Roßbach und traf per Kopf zum 3:0 (54.) – die Vorentscheidung.

Praktisch im direkten Gegenzug traf der eingewechselte Schumacher nach Neidhart-Flanke mit seinem Kopfball nur den Pfosten (55.). Es war das erste ganz dicke Ding für die Härtel-Elf nach fast einer Stunde – da hätte Schumacher mehr draus machen müssen! Mit einem Dreifach-Wechsel – Hinterseer, Breier und Duljevic kamen ins Spiel – versuchte Härtel noch mal Impulse zu setzen. In der 70. Minute brachte Härtel dann auch noch Lukas Scherff – das Zweitliga-Comeback für den Linkaußen nach fast einem Jahr Zwangspause!

Videobeweis nach Malone-Foul: Kempe trifft vom Elfmeterpunkt für Darmstadt

Hansa bemühte sich, offensiv mehr Druck aufzubauen, doch Darmstadt war an diesem Abend einach zu stark für die Gäste, die weiter dominant blieben und auch den Schlusspunkt in dem ungleichen Duell setzten: Nach einem rüden Einsteigen im Strafraum von Malone gegen Vilhelmsson zeigte der Unparteiische nach Videobeweis zu Recht auf den Elfmeterpunkt. Kempe trat zum Strafstoß an und verwandelte zum 4:0 (74.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa Rostock: Kolke – Malone, Fröde, Roßbach (70. Scherff) – Neidhart, Rhein, Thill (64. Duljevic), Ingelsson (46. Schumacher), Dressel – Pröger (64. Breier), Verhoek (64. Hinterseer)

Tore: 1:0 Tietz (3.), 2:0 Mehlem (18.), 3:0 Tietz (54.), 4:0 Kempe (74., Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Heft (Neuenkirchen)

Zuschauer: 10.000

Von Sönke Fröbe