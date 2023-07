﻿Hansa Rostock: Kommt ein spanischer Topklub ins Ostseestadion?

Großeinsatz der Polizei

Kontrollen bei Abreise von Fusion: Polizei findet 46 Ecstasy-Pillen „Blue Punisher“ in Auto

In der Spitze waren nach Polizeiangaben mehr als 89 000 Gäste auf der Fusion in Lärz. Die Landespolizei war seit Mittwoch (28. Juni) jeden Tag mit rund 250 Beamten im Einsatz. Die Bilanz: mehr als 200 Strafanzeigen, vor allem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Am Montag wurde ein weiterer Festivalbesucher vorläufig festgenommen.