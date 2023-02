﻿Krawalle bei St.-Pauli-Spiel durch Hansa-Chaoten: Den Worten müssen Taten folgen!

Live Geflüchtete in MV Geflüchtete in MV

Jetzt im Liveticker: So laufen Demo und Gegendemo zum Containerdorf in Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald rechnet auch in den kommenden Monaten mit vielen Geflüchteten und plant daher, in Greifswald Container zu errichten. Nun formiert sich Protest. Am Montag soll in der Hansestadt demonstriert werden. Wir berichten hier ab ca. 17 Uhr live.