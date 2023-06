﻿Hansa Rostock lädt zum Fan-Tag: Das ist am Sonntag los

Rostock. Am Sonntag (2. Juli) lädt der FC Hansa Rostock zum Fan- und Familientag. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr bietet der Klub seinen Anhängern auf dem Stadiongelände ein abwechslungsreiches Programm. Erwartet werden wie in den Vorjahren mehrere Tausend Menschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dabei ist auch das Profiteam von Trainer Alois Schwartz, das sich zum ersten Mal nach der Sommerpause der Öffentlichkeit am Stadion präsentieren wird. Es gibt die Möglichkeit, sich mit den Profis fotografieren und sich Autogramme geben zu lassen.

Lesen Sie auch

Großes Interesse gab es in den vergangenen Jahren stets an den Fahrten mit dem Mannschaftsbus. Auch am Sonntag besteht gegen eine Gebühr von zehn Euro die Chance, auf eine Tour im Bus der Profis. Der Erlös fließt komplett in die Nachwuchsabteilung des FCH.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Testspiel gegen Regionalauswahl beginnt um 15 Uhr

Zum Angebot beim Fan- und Familentag zählen außerdem ein Hansa-Flohmarkt, Torwandschießen mehrere Hüpfburgen, Fußball-Dart, ein Glücksrad sowie eine Fotobox. Hansa-Caterer W.Holz übernimmt die Versorgung mit Essen und Getränken.

Am Nachmittag spielt das Zweitligateam im Ostseestadion gegen eine Regionalauswahl mit Amateurkickern aus der Landes- und der Verbandsliga. Die Freizeitkicker werden von Marco Hofemann und Tommy Bastian gecoacht. Die Westtribüne ist geöffnet. Anstoß ist um 15 Uhr.

OZ