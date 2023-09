﻿Hansa Rostock lädt zum Kinderfest ins Ostseestadion ein: Was alles geboten wird

Freizeit

Neptun-Schwimmhalle Rostock: Geänderte Öffnungszeiten in den kommenden Wochen – alle Infos für Besucher

Wer statt in der Ostsee in der Neptun-Schwimmhalle abtauchen möchte, muss sich im September und Oktober 2023 auf veränderte Öffnungszeiten einstellen. Wann öffentliches Schwimmen in der 25-Meter-Halle möglich ist, wann sie geschlossen bleibt und warum – die Infos für Besucher.