﻿9:0 – Hansa Rostock gewinnt Testspiel beim Malchower SV

Der FC Hansa Rostock landet einen standesgemäßen 9:0-Sieg beim Fußball-Verbandsligisten Malchower SV. Es war das letzte Vorbereitungsspiel für die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz vor dem Start ins Trainingslager in Neuruppin.

Malchow. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat auch sein drittes Spiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz setzte sich am Mittwochabend beim Verbandsligisten Malchower SV klar und deutlich mit 9:0 (3:0) durch. Die Treffer vor 3313 Zuschauern auf dem Waldsportplatz erzielten Felix Ruschke (35.), Serhat Güler (43.), Christian Kinsombi per Doppelpack (52., 60.), Svante Ingelsson (63.), Patrick Nkoa (83.), Kai Pröger (87.) und Lukas Hinterseer (89.). Hinzu kam ein Eigentor des MSV.