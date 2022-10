﻿Hansa Rostock landet Befreiungsschlag: Pröger-Doppelpack beim Sieg in Regensburg

Der FC Hansa Rostock jubelt über den zweiten Auswärtssieg der Saison. Durch zwei Treffer des überragenden Kai Pröger und ein Tor von Svante Ingelsson siegt die Mannschaft von Trainer Jens Härtel souverän und hochverdient mit 3:0 beim SSV Jahn Regensburg.

Regensburg. Hansa Rostock hat den Befreiungsschlag geschafft. Der Fußball-Zweitligist landete am Sonnabend im Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg einen souveränen 3:0 (2:0)-Erfolg. In bestechender Form präsentierte sich dabei Kai Pröger, der mit seinem Doppelpack den Weg zum höchsten Saisonsieg ebnete (7., 26.). Den dritten Treffer erzielte bei sommerlichen Temperaturen im Jahnstadion Svante Ingelsson (64.). Während Pröger bereits zum sechsten Mal getroffen hat, war es für den Schweden das Premierentor in dieser Spielzeit.

Härtel schickte eine im Vergleich zur Heimniederlage gegen Kaiserslautern (0:2) auf sechs Positionen veränderte Startelf ins Rennen: Rhein (verletzt), van Drongelen, Meißner (suspendiert), Schumacher, Fröling und Duljevic rotierten raus. Für sie begannen Verhoek, Roßbach, Malone, Neidhart, Fröde und Ingelsson gegen die Oberpfälzer.