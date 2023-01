Rückrundenstart in der 2. Liga

Rückrundenstart in der 2. Liga

Teil eins des Hammer-Auftaktprogramms von Hansa Rostock beim Tabellendritten in Heidenheim ist gleich „ein Vollbrett“, sagt Trainer Patrick Glöckner. Er sieht seine Mannschaft für die Rückrunde in der 2. Liga aber gut gerüstet und setzt auf bewährte Kräfte. Einer seiner besten Spieler könnte sich am 28. Januar allerdings zunächst auf der Bank wiederfinden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket