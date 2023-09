﻿Hansa Rostock: Nach seiner Premiere in der 2. Liga gibt es Lob für Stürmer Junior Brumado

Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen

Kultur an Lost Places

Für Runge, Störtebeker & Co: Theatervorhang auf in Wolgasts toten Winkeln

Am 21. und 22. September verwandeln sich „Lost Places“ in Wolgast in Theaterspielorte. In leeren Wohnungen im Neubaugebiet und verwaisten Ladenlokalen in der Innenstadt betreten bekannte historische Figuren im Hier und Jetzt die Bühne. Der Eintritt ist frei.