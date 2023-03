Der 20-Jährige wurde in der Schlussphase gegen den Karlsruher SC eingewechselt. Für Louis Köster war es ein besonderer Moment, obwohl die Partie mit 0:2 verloren ging. In der U 23 des FC Hansa Rostock ist er der beste Torschütze.

Rostock. Es war einer der wenigen Lichtblicke an einem völlig verkorksten Nachmittag. Louis Köster kam am Sonntag bei der 0:2 (0:2)-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC zu seinem Profidebüt für den FC Hansa Rostock. Der 20-Jährige wurde in der 80. Minute für den verletzten Rick van Drongelen eingewechselt. Für den Youngster war es jedoch ein undankbares Spiel, da die Rostocker zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich etwas ausrichten konnten. Die Momente erstmals vor 23.500 Zuschauern auflaufen zu dürfen, werden für Köster dennoch wohl etwas Besonderes gewesen sein.