﻿Hansa Rostock: Lucoqui neuer Team-Spitzenreiter bei Marktwerten

„Fronten verhärtet“: Olympiasieger Nimke sorgt sich um Zukunft des Radsports in MV

Der Radsport ist der am stärksten geförderte Leistungssport im Land. Ein neues Radsportzentrum in der Landeshauptstadt ist in der Planung, doch im Verband gibt es Unruhe. Bis Ende 2024 hat Schwerin seinen Status als Bundesstützpunkt sicher. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht entschieden. Bahnrad-Olympiasieger Stefan Nimke mahnt, dass sich der Landesverband jetzt dringend für die Zukunft aufstellen muss.