In der vergangenen Saison war Nico Neidhart der gefeierte Held: Sein Treffer bescherte Hansa Rostock den ersten Sieg gegen den FC St. Pauli nach 14 Jahren. Für den Außenverteidiger war es die Tor-Premiere in der 2. Bundesliga.

Rostock. Tore zu schießen, ist nicht der Hauptjob von Nico Neidhart. Aber wenn Hansas Außenverteidiger mal trifft, dann im Ostseestadion und gegen Hamburger Vereine. Der 27-Jährige hat seine beiden Treffer in der 2. Bundesliga in der vergangenen Saison gegen den HSV und den FC St. Pauli vor heimischer Kulisse erzielt. Legt man seine persönliche Statistik zugrunde, gibt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass er am Sonntag Zweitliga-Treffer Nummer drei folgen lassen könnte. Dann empfängt Hansa Rostock im ausverkauften Ostseestadion den Kiezklub zu einem der wichtigsten Spiele der Saison.

Wenn Neidhart trifft, dann im Ostseestadion