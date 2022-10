﻿Umsatz, Dauerkarten, Mitglieder: Hansa Rostock mit neuen Rekorden auf Wachstumskurs

Rostock. Mit Rekordzahlen konnte der FC Hansa Rostock am Tag nach dem 1:1 in Kiel bei der Mitgliederversammlung aufwarten. Parallel zum sportlichen Aufschwung der vergangenen Jahre hat sich der Koggenklub auch wirtschaftlich gut entwickelt.

Umsatz, Gewinn, Dauerkarten, Mitglieder – beim Fußball-Zweitligisten stehen die Zeichen in allen Bereichen auf kräftigem Wachstum. „Wir haben in der vergangenen Saison den höchsten Umsatz gemacht, der jemals beim FC Hansa erwirtschaftet wurde“, verkündete FCH-Vorstandschef Robert Marien bei der Versammlung in der Rostocker Ospa-Arena, zu der 449 Mitglieder erschienen waren.

Der bisherige Rekordumsatz hatte in Erstligazeiten bei rund 27 Millionen Euro gelegen. Diese Marke hat Hansa in der Saison 2021/22 weit hinter sich gelassen. Auch aufgrund von Sondereffekten – in die Bilanz floss ein Drei-Millionen-Euro-Schuldenschnitt mit ein – schraubte der Verein das Ergebnis auf 35,708 Millionen Euro. „Wesentliche Treiber“ seien nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga das TV-Geld (sieben Millionen Euro) und die Vermarktungserlöse in Höhe von gut acht Millionen Euro gewesen. Dies sei „das höchste Vermarktungsergebnis aller Zeiten“, so Marien.

Rekordumsatz von fast 36 Millionen Euro

Auch in den Bereichen Dauerkartenverkauf (11 968) und Merchandising (4,2 Mio. Euro) legte Hansa kräftig zu und erreichte neue Rekordmarken. Der Gewinn nach Steuern und Abschreibungen belief sich im Geschäftsjahr 2021/22 auf 5,25 Millionen Euro.

Die Mitgliederzahl hat sich seit 2016 (10 882) auf 21 416 Mitglieder verdoppelt. Damit liege der Klub unter den Top 20 der mitgliederstärksten Sportvereine in Deutschland. „Hansa ist jünger und weiblicher geworden“, stellte der Klubchef zudem fest. „Von den neuesten 2000 Mitgliedern sind etwa 35 Prozent unter 18 Jahre. Auch die weibliche Quote ist um vier, fünf Prozent gestiegen.“

Kommentar: Hansa Rostock präsentiert glänzende Zahlen – wie aus der Zeit gefallen

Mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung im Rücken konnte der Zweitligist seine Verbindlichkeiten deutlich reduzieren. Mit Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni 2022 belief sich der Schuldenstand des Konzerns Hansa Rostock auf 18,5 Millionen Euro.

Das Gros entfällt dabei auf die Obotritia Capital von Gesellschafter Rolf Elgeti (14,5 Mio.). Hinzu kommen vier Millionen Euro weitere Verbindlichkeiten (u.a. Leasing Mannschaftsbus) und ein DKB-Darlehen, das bis 2025 getilgt sein soll. 2021/22 wurde der Schuldenstand um sieben Millionen Euro abgebaut (Zahlung von vier Mio. Euro an Obotritia und Verzicht der Elgeti-Gesellschaft auf drei Mio. Euro).

Mitgliederzahl hat sich in sechs Jahren verdoppelt

Zum ersten Mal seit 2017 kann der Hansa-Konzern wieder ein positives Eigenkapital ausweisen. Bei der Mitgliederversammlung verkündete die Klubführung einen weiteren Schuldenschnitt (450 000 Euro) mit Hilfe von Elgeti und eine damit verbundene Kapitalerhöhung.

Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 versprechen nochmals neue Rekordwerte. Die ursprünglichen Planzahlen wurden „aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Tendenzen“ nach oben korrigiert. So liegt der Dauerkartenverkauf bei 13 000 Tickets (2,76 Mio. Umsatz). In den Bereichen Merchandising (4,5 Mio.) und Vermarktung (9,3 Mio.) steuert der letzte Ost-Meister ebenfalls auf Bestmarken zu.

Keine Bewegung beim Thema Ostseestadion

Nichts Neues konnte Hansa seinen Mitgliedern in Sachen Ostseestadion mitteilen. Die Gespräche zum geplanten Verkauf an die Hansestadt Rostock und zu möglichen Fördergeldern vom Land für die Sanierung der mehr als 20 Jahre alten Arena sind laut Hansa-Chef Marien zum Erliegen gekommen. Für den Zweitligisten könnte das zum Problem werden. Allein die Sanierungskosten belaufen sich laut einem vom Verein in Auftrag gegebenen Gutachten in den nächsten zehn Jahren auf 14 Millionen Euro.

Dass man hier nicht weitergekommen sei, liege nicht an Hansa, sondern an Stadtverwaltung und Landesregierung, sagte Marien: „Ich glaube, die müssen sich selbst erst mal die Karten legen. Unser Wunsch ist ein gemeinsamer Termin mit allen Beteiligten.“ Manchmal sei auch ein ,Nein‘ besser, dann wisse man wenigstens, woran man ist, befand der Klubchef. „Stand jetzt haben wir gar keine Aussage und damit ist immer schwer zu arbeiten.“

Hansa erwartet „große Zukunftsausgaben“

In Sachen Infrastruktur liegen „große Zukunftsaufgaben“ vor den Vereinsverantwortlichen, die durch die derzeit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch erschwert werden. „Vor 15 oder 20 Jahren mag unsere Infrastruktur up to date gewesen sein, aber wenn wir uns heute mit den anderen Erst- und Zweitligisten vergleichen, hinken wir hinterher“, sagte Marien. „Bei Hansa wurde viele Jahre schlecht gewirtschaftet. Wir müssen nicht so tun, als wenn Hansa Rostock nach zwei Jahren 2. Liga vor lauter Kraft nicht laufen kann. Wir haben zehn, fünfzehn Jahre Wettbewerbsnachteil auszugleichen.“