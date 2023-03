Nach Glöckner-Aus: Hansa-Chef Marien äußert sich zu Trainernachfolge und Sportvorstand Pieckenhagen

Rostock. Nach der Entlassung von Patrick Glöckner will der FC Hansa Rostock schnell einen Nachfolger vorstellen. „Unser Plan sieht so aus, dass wir Mitte oder Ende der Woche den neuen Trainer präsentieren, mit dem wir das Projekt Klassenerhalt angehen wollen“, sagte Vorstandschef Robert Marien gegenüber dem NDR.

Es gehe darum, schnellstmöglich „einen Schlachtplan zu erstellen und einen Mann zu holen, der Erfahrung mit solchen Situationen hat, der die 2. Liga ganz gut kennt. Das sind die wesentlichen Faktoren“, erklärte Marien und bezeichnete Glöckners Entlassung als „persönliche Niederlage –für jeden Spieler, das Trainerteam, für uns im Vorstand, aber auch jeden Mitarbeiter“.

Marien: Glöckner ist nicht komplett gescheitert

Der 46-jährige Hesse war am Montagvormittag offiziell von seinen Aufgaben entbunden worden. „Wir haben in diesem Jahr nur ein Spiel gewonnen und mussten zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer wechseln. Wir haben es nicht geschafft, die positiven Eindrücke und die guten Ansätze aus dem Winter-Trainingslager in die Spiele zu transportieren“, so der Vorstandsvorsitzende.

Dennoch sehe er Glöckner „nicht als Trainer an, der komplett gescheitert ist. Von den Ergebnissen her ja, aber er hatte sehr gute Ansätze. Am Ende haben wir die Ergebnisse nicht so auf den Platz bringen können, wie wir sie brauchten. Deswegen mussten wir heute handeln.“

Der Frage zur weiteren Zukunft des stark in der Kritik stehenden Sportchefs Martin Pieckenhagen wich Marien aus: „Ich führe jetzt keine weiteren Personaldiskussionen.“ Pieckenhagen habe „vier Jahre einen sensationellen Job gemacht“.