﻿Hansa Rostock: Nach Traum-Comeback – wie geht es jetzt mit Pascal Breier weiter?

Pascal Breier erlebte mit seinem Last-Minute-Siegtor für den FC Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig den emotionalsten Moment seiner Karriere. Wie die Zukunft des 31-jährigen Angreifers nach dieser Saison aussehen könnte.

Rostock. Es war die allerletzte Aktion einer turbulenten Saison und sie sorgte für eine emotionale Explosion im ausverkauften Ostseestadion. „Das sind Geschichten, wie sie wohl nur der Fußball schreibt“, befand Pascal Breier nach dem Abpfiff, immer noch sichtbar bewegt. Mehr als acht Monate war der Stürmer außer Gefecht, verletzungsbedingt und wegen eines familiären Schicksalsschlages. Lange hatte der 31-Jährige auf sein Comeback hingearbeitet und geduldig auf seine Chance gewartet. Am Sonntag beim Saisonfinale gegen Eintracht Braunschweig war es endlich so weit und er nutzte sie. Kurze nach seiner Einwechslung erzielte er das 2:1 (0:0)-Siegtor – in der dritten und letzten Minute der Nachspielzeit.