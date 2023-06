Motorsport

Speedway-Bundesliga in Stralsund: Nordsterne mit Wölbert gegen Olching

Spannende Speedwaykost verspricht das Bundesligaduell am Sonnabend in Stralsund. Der MC Nordstern empfängt im heimischen Paul-Greifzu-Stadion die Mannschaft aus Olching. Mit einem Sieg soll der Kurs weiter in Richtung Meistertitel gesteckt werden. Und es gibt gute Nachrichten aus dem Nordstern-Lager.