﻿Hansa Rostock: Neu formierte Dreierkette funktioniert noch nicht

Rostock. Zwei Spiele, fünf Gegentore: Vor der nächsten Auswärtsaufgabe am Sonntag in Kaiserslautern ist Hansa die defensive Stabilität verloren gegangen.

Gegen den HSV (0:2) und Düsseldorf (1:3) hat das Team von Trainer Alois Schwartz mehr Gegentore gefangen als in den ersten vier Spielen, in denen Torwart Markus Kolke insgesamt vier Bälle aus dem Netz holen musste. Die neu formierte Dreierkette hat gegen Düsseldorf (noch) nicht funktioniert. Zum ersten Mal seit April kassierte Hansa in einem Spiel drei Gegentore.

FC Hansa Rostock: Neue Dreierkette muss sich noch finden

„Wir haben zum ersten Mal so zusammengespielt. Es gilt jetzt, dass wir uns weiter finden und weiter einspielen“, sagt Damian Roßbach. Eigentlich sollte das Innenverteidiger-Trio mit Roßbach, Jasper van der Werff und HSV-Leihgabe Jonas David im Zentrum schon vor der Düsseldorf-Partie im Test gegen Pogon Stettin (1:1) als neue Dreierkette Spielpraxis sammeln. Das klappte nicht, weil van der Werff und David gegen die Polen angeschlagen passen mussten.

Nachdem die Generalprobe ausgefallen war, ging die Premiere daneben – was allerdings nicht nur an der neu formierten Abwehrkette lag. „Wir haben insgesamt keinen Zugriff bekommen, weil wir vorne nicht aktiv angelaufen sind. Wir haben den Gegner zu viel spielen lassen und sind falsch rausgeschoben“, analysiert Trainer Alois Schwartz.

Defensive Stabilität ist die Basis, auf der die Spielidee des Nürtingers fußt. Das weiß kaum einer besser als Damian Roßbach, der so etwas wie ein fußballerischer Ziehsohn von Schwartz ist. „Wir haben es nicht hinbekommen, dass wir am Mann sind, dass wir konsequent durchverteidigen und in die Zweikämpfe gehen. Wir hätten nach 40 Minuten eigentlich 0:4 zurückliegen müssen“, meint Roßbach selbstkritisch. Den zweiten Durchgang gegen Düsseldorf erlebte er nur noch als Zuschauer.

Muss Damian Roßbach um seinen Stammplatz bangen?

In seinem 67. Zweitligaspiel für Hansa blieb der Abwehrroutinier erstmals aus taktischen Gründen in der Kabine. Schwartz wollte in der zweiten Halbzeit mehr Tempo auf der linken Seite haben. „Der Trainer entscheidet, das muss ich so akzeptieren. Froh war ich natürlich nicht darüber.“ Für Roßbach übernahm dann Alexander Rossipal links in der Dreierkette – so wie in den ersten fünf Ligapartien. Wackelt vor dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern etwa Roßbachs Stammplatz? „Nein, das befürchte ich nicht“, sagt er selbst.

Erstes Tor in Deutschland für Jasper van der Werff

In Hansas Abwehr festgespielt hat sich Jasper van der Werff, nachdem der Ex-Paderborner die beiden ersten Partien (2:0 gegen Nürnberg, 2:1 in Elversberg) verletzungsbedingt gefehlt hatte. Bei seinem vierten Auftritt im Hansa-Trikot konnte sich der Schweizer über ein persönliches Erfolgserlebnis freuen. Das Tor gegen Düsseldorf war sein erster Treffer überhaupt in Deutschland. Zuletzt hatte van der Werff im Januar 2021 für den FC Basel getroffen. Anders als in Rostock jubelten beim 2:2 gegen Lugano coronabedingt allerdings keine Zuschauer über seinen Treffer.„Ich bin glücklich, dass ich mein erstes Tor für Hansa Rostock gemacht habe. Leider konnten wir das nicht mit einem Sieg feiern“, so van der Werff.

Für den schwachen Auftritt der Schwartz-Elf vor der Pause hatte auch der Abwehrspezialist keine Erklärung. „Wir waren irgendwie zu weit weg vom Mann. Es hat von hinten bis vorne irgendwie nicht gepasst, nicht nur in der hintersten Kette. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen und machen es hoffentlich in Kaiserslautern besser.“

