﻿„Ich verstehe mich mit allen“ – Neuzugang Christian Kinsombi bei Hansa Rostock gut aufgenommen

Neuruppin. Die Saisonvorbereitung beim Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock läuft auf Hochtouren. Noch bis Sonntag (16. Juli) schwitzen die Ostseestädter im Trainingslager in Neuruppin.

Am Mittwochnachmittag (12. Juli) nutzte FCH-Coach Alois Schwartz die gemeinsame Zeit und bat die Spieler zu einer Teambuilding-Maßnahme. Aufgeteilt in mehrere Gruppen, war es die Aufgabe der Hansa-Profis, Flöße zu bauen und sie auf den Ruppiner See zu bringen. Eine gute Möglichkeit für die bislang acht Neuzugänge, die Mannschaft besser kennenzulernen.

Einer der Neuen ist Christian Kinsombi. Der 23-jährige Offensivspieler wechselte zum Koggenklub vom Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen (SVS), für den er in der vergangenen Saison in 31 Spielen sechs Tore erzielt und fünf vorbereitet hat.

Unterstützung durch Teamkollegen

Der gebürtige Hesse, der in Wiesbaden aufwuchs und im Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05 ausgebildet wurde, fühlt sich beim FC Hansa von seinen Teamkollegen super aufgenommen. „Ich verstehe mich mit allen gut. Die Mannschaft ist sehr entspannt. Die Jungs unterstützen mich und fragen nach, wie es zum Beispiel mit der Wohnungssuche läuft“, meint Kinsombi, der in Rostock aktuell noch in einem Hotel untergebracht ist.

Ein Mitspieler, mit dem der 23-Jährige bei den Hanseaten von Anfang an auf einer Wellenlänge war, ist Janik „Jay“ Bachmann. Der Mittelfeldspieler, der von Kinsombi als „Bruder“ bezeichnet wird, wechselte ebenfalls aus Sandhausen nach Rostock. „Mit Jay hatte ich es ein wenig einfacher. Wir waren schon zwei Jahre lang Zimmerkollegen. Jetzt teilen wir uns wieder ein Zimmer. Das passt gut“, so der beidfüßige Deutsch-Kongolese.

Bachmann war es auch, der dem Basketball- und Boxsport-Liebhaber vor seiner Verpflichtung Videos vom Strand und der Stadt geschickt hat und positiv über den Koggenklub berichtete. „Es hat mir gutgetan, noch eine zweite Meinung zu hören“, verrät der 1,77 Meter große Profi.

Kinsombi fasziniert von Nähe zum Strand

Vor seinem Engagement hatte Kinsombi, der neben seiner Karriere als Fußballprofi zusätzlich ein Sportmanagement-Studium absolviert, kaum bis gar keine Berührungspunkte mit Hansa, der Stadt oder der Region. Die Entscheidung herzukommen, fiel ihm trotzdem nicht schwer. Zudem habe ihn die Nähe zum Meer fasziniert. „Wenn man aus dem Süden kommt, kennt man das nicht so. Das zu sehen, war schon etwas Besonderes.“

Auch Trainer Alois Schwartz ist für Kinsombi, der von seinen Teamkollegen „Chris“ gerufen wird, kein Unbekannter. Unter dem Fußballlehrer aus Nürtingen war der flexibel einsetzbare Kicker beim SVS gesetzt. „Der Trainer bringt eine ruhige Art und sehr viel Geduld mit, solange du die Defensivarbeit nicht vernachlässigst“, betont er: „Das gibt dir als Offensivspieler ein gutes Gefühl, wenn du weißt, dass der Trainer dir eine gewisse Zeit gibt.“ Auch nach der Freistellung von Schwartz am Hardtwald brach der Kontakt zwischen beiden nie ab.

Die Enttäuschung über den Abstieg mit dem SVS hat der Deutsch-Kongolese, der in seiner Freizeit gerne Klavier spielt und spazieren geht, mittlerweile verarbeitet. Gespräche mit seinen Freunden und seiner Familie haben ihm dabei geholfen. Fortan will der offensiv flexibel einsetzbare Profi seinen Blick wieder nach vorne richten. „Ich will erst mal gut ankommen, versuchen, meine Stärken im Team einzubringen und der Mannschaft zu helfen“, meint Christian Kinsombi.

