﻿Auffällig unauffällig: Dressel ist Hansa Rostocks große Konstante

Dennis Dressel kam im Sommer aus der 3. Liga zu Hansa Rostock und war auf Anhieb Stammspieler. Er hat noch keine Pflichtspielminute verpasst. Dabei ist der 23-Jährige meist unauffällig. Dafür aber effektiv.

Rostock. ,Unauffällig‘ ist ein Attribut, das in vielen Kritiken für Fußballer Anwendung findet. In erster Linie werden damit – meint es der jeweilige Autor gut – klassische Sechser beschrieben, die im Mittelfeld ihre Arbeit verrichten. Derartig Beschriebene agieren eher defensiv ausgerichtet, auch mal ballfern und erledigen ihren Job in der Regel zuverlässig und ohne grobe Fehler.

,Unauffällig‘ ist demnach auch eine Beschreibung, die auf Dennis Dressel zutrifft. Doch in all seiner Unauffälligkeit muss der 23-Jährige irgendwann in der vergangenen Saison in den Fokus von Hansa-Sportchef Martin Pieckenhagen, Kaderplaner Kevin Meinhardt und Trainer Jens Härtel geraten sein, denn schon Mitte Mai vermeldete der Koggenklub den Wechsel des Bayers, der bis dato 15 Jahre lang für 1860 München gespielt hatte.