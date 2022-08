Er kommt aus der 3. Liga von 1860 München und hat sich eine Liga höher bei Hansa Rostock sofort einen Stammplatz erobert. Dennis Dressel hat in der Anfangsphase der Saison etwas geschafft, was keinem anderen der Neuzugänge gelungen ist. Dabei stellte ihn Trainer Jens Härtel zuletzt vor eine ungewöhnliche Aufgabe.

Rostock. Seine Initialen könnten in diesen Tagen auch für „Durchstarter und Dauerbrenner“ stehen. Hansa Rostocks Neuzugang Dennis Dressel hat den nahtlosen Übergang geschafft: von der dritten Liga in die zweite, vom tiefen Süden in den hohen Norden. „Ich fühle mich zurzeit sehr wohl“, sagt der gebürtige Bayer und meint das vor allem sportlich, aber wohl nicht nur. Mit Freundin Verene genoss der 23-Jährige die freien Tage, die Trainer Jens Härtel der Mannschaft spontan nach dem 2:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld gönnte.

Dressels Freundin wird im September fest an die Ostseeküste übersiedeln – für den Mittelfeldspieler ein weiterer wichtiger Wohlfühlfaktor in der neuen Umgebung. In der neuen Mannschaft und der neuen Liga ist der Neu-Rostocker schon „angekommen“, wie er selbst sagt: „Die zweite Liga war am Anfang eine kleine Umstellung, aber ich glaube, ich habe mich gut zurechtgefunden.“