﻿Mann mit Maske: Hansa-Verteidiger Neidhart bekommt nach Nasen-OP wieder richtig Luft

Belek. Jahrelang war Nico Neidhart durch ein Handicap beeinträchtigt, von dem außerhalb seines persönlichen und beruflichen Umfeldes kaum einer etwas wusste. Nach einer schon lange geplanten Operation kann der Hansa-Verteidiger endlich auf- und durchatmen – und das im wörtlichen Sinn. „Meine Nase wurde innerlich gerichtet, weil ich schon längere Zeit sehr schlecht Luft bekommen und schlecht geschlafen habe“, sagte Neidhart im Trainingslager in Belek. „Ich hatte die Probleme schon ein paar Jahre, vom Gefühl her wurde es immer schlimmer.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neidhart: „Vom Gefühl her wurde es immer schlimmer“

Die Einheiten bestreitet der 28-Jährige seit seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz mit einer schützenden Gesichtsmaske. „Ich fühle mich damit deutlich besser und sicherer“, erklärt er. Die Ärzte haben ihm geraten, sie noch diesen Monat zu tragen. „Sie stört mich nicht großartig, ich ziehe das bis Ende Januar durch und kann sie dann zu den Spielen wieder abnehmen.“ Die Rückrunde beginnt für die Rostocker am 28. Januar in Heidenheim.

Eine halbkreisförmige Narbe über seinem Auge – ein Überbleibsel von einem heftigen Zusammenprall mit Teamkollege Anderson Lucoqui im Auswärtsspiel Mitte Oktober gegen Greuther Fürth (2:2) – ist noch deutlich zu sehen. Die Nasen-OP, bei der die Scheidewand gerichtet wurde, hat keine sichtbaren Spuren hinterlassen. „Alles ist top verheilt. Ich fühle mich gut und hoffe, dass ich dadurch wieder bisschen leistungsfähiger werde“, sagt Neidhart: „Die Nase ist wieder komplett frei, und ich habe keine Schmerzen mehr. Es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich schlafe besser und bekomme wieder besser Sauerstoff.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Hansas Defensivspezialist schläft zwar besser, aber in Belek wohl kürzer als zu Hause. Um 7.50 Uhr Ortszeit klingelt sein Wecker, in Rostock ist es dann erst zehn Minuten vor sechs. Coach Patrick Glöckner hat die erste Trainingseinheit des Tages nach Rostocker Zeit um 7.30 Uhr angesetzt. Darauf muss sich der Biorhythmus der Profis erst mal einstellen. „Das merkt man schon ein bisschen. Aber wir haben hier gute Bedingungen und gute Trainingsplätze. Wenn man sich die Plätze bei uns anschaut, das ist schon ein Riesenunterschied“, so Neidhart.

Hansa-Profis müssen zum ersten Training früh raus

„Natürlich müssen wir uns erst mal akklimatisieren“, sagt Glöckner und erklärt: „Wir wollen in der Mittagszeit noch ein bisschen Luft haben, damit die Spieler gut regenerieren können und in den Einheiten frisch sind. Außerdem stehen wir entsprechend früh auf, um auch das Gefühl zu haben, wirklich hart arbeiten zu müssen. Deshalb ist 9.30 Uhr eine optimale Zeit.“ Die Stunden zwischen den Einheiten nutzt der Trainer bei Bedarf auch für Analysen und Gespräche. „Wir versuchen, die Spieler in Ruhe zu lassen. Trotzdem ist es wichtig, dass gewisse Inhalte transportiert und Gespräche geführt werden, damit die Jungs wissen, was wir von ihnen verlangen.“

Weniger Luft – weniger Laufleistung?

Nico Neidhart ist in erster Linie froh, dass er nach der Zwangspause wieder auf dem Platz stehen kann. Ende November, kurz nach den Flitterwochen mit Ehefrau Miriam in Dubai, ließ sich der gebürtige Flensburger in einer Klinik in Ribnitz-Damgarten operieren. Ganz glücklich war er mit dem Zeitpunkt nicht, weil er dadurch beim Trainingsauftakt fehlte. „Wir haben den Termin schon relativ früh im Jahr gemacht. Es war schwierig, einen zu bekommen“, erklärt Neidhart, der erleichtert ist, den Eingriff hinter sich zu haben. „Es ist nicht die angenehmste Operation, ein zweites Mal bräuchte ich das nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sein Luftproblem hat sich vermutlich auch auf seine Leistung auf dem Fußballplatz ausgewirkt, glaubt der Sohn von Waldhof-Mannheim-Coach Christian Neidhart. „An meinen Laufdaten hat man schon gemerkt dass es zum Ende hin ein Stück weit abgebaut hat. Sonst ist meine Laufdistanz deutlich größer gewesen.“