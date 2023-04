﻿Neue Hoffnung bei Hansa Rostock: Nils Fröling ist der Mann für die wichtigen Tore

Rostock. Er trifft spektakulär, spät oder auch mal doppelt. Nils Fröling hat zwar noch nicht besonders viele Tore für Hansa erzielt, aber alle fünf kann wohl jeder Fan des Koggenklubs sofort vor seinem inneren Auge abrufen. Denn die Treffer des Schweden fielen in denkwürdigen Spielen, brachten meistens Siege und immer Punkte. Sein sehenswerter Rechtsschuss aus 25 Metern beim 2:0-Sieg am Sonnabend gegen Greuther Fürth reiht sich da nahtlos ein.

Fröling ist der Mann für die wichtigen Tore bei den Rostockern. „Ich habe nicht viel nachgedacht. Kai (Pröger/ d. Red.) hat mir den Ball zugespielt, ich habe so hart geschossen, wie ich konnte und gehofft, dass es passt“, beschrieb er die Szene aus der 50. Minute, die das Ostseestadion zum Kochen brachte. Der Ball passte genau rechts oben ins Eck, und der zweite Saisontreffer des 23-Jährigen wurde zur Initialzündung für Hansas zweiten Rückrundensieg, den Dennis Dressel mit dem 2:0 abrundete. „Es war ein Schritt in die Richtung, in die wir wollen“, so Fröling, der unter allen drei Trainern selten erste Wahl war.

Nils Fröling: „Es war ein Schritt in die richtige Richtung“

Dass der schnelle Offensivmann gegen Fürth zum fünften Mal eine Startelf-Chance erhielt, hat er dem Ausfall von Lukas Scherff (nach Roter Karte gesperrt) zu verdanken. Im Vergleich zum Paderborn-Spiel war Fröling die einzige Neubesetzung in der Anfangsformation von Alois Schwartz. „Ich habe lange überlegt, was am besten passt. Weil Fürth laufstark ist und aggressiv spielt, passte das dann eher zu Nils. Er läuft viel, ist gut am Ball, aggressiv und hat ein gutes Umschaltspiel nach vorne“, erklärte der Hansa-Trainer seinen Glücksgriff. „Ich habe ihm gesagt, dass er nicht so viel denken soll, sondern einfach mal Fußball spielen.“ Und noch einen Satz gab Schwartz dem einstigen U-21-Nationalspieler mit auf den Weg: „I hope, you score (Ich hoffe, Du triffst). Und er hat es getan.“

Hansa-Trainer Alois Schwartz mit Nils Fröling © Quelle: Andy Bünning

Fröling wird zum „Franken-Schreck“

Frölings Treffer ließ eine gewaltige Last von Hansa abfallen. Mit dem Dreier gegen den Bundesligaabsteiger haben die Rostocker den wohl letzten Strohhalm im Abstiegskampf ergriffen. Der Torschütze musste auf so einen Glücksmoment lange warten. „Es ist ein wirklich gutes Gefühl, ich hatte eine Weile nicht mehr getroffen.“ Sein erster Saisontreffer war Fröling im letzten Heimspiel der Hinrunde gegen Fürths fränkischen Nachbarn Nürnberg gelungen. Das Jokertor zum 1:1 in der Nachspielzeit hatte im November eine ähnliche Gefühlsexplosion im Ostseestadion ausgelöst wie sein Treffer gegen Fürth.

Gegen den „Club“ hatte er mit links geschossen und mindestens genauso spektakulär getroffen, als er volley von der Strafraumgrenze abzog. Mehr als fünf Monate hat es danach gedauert, bis Fröling wieder über einen eigenen Treffer jubeln konnte. „Das Tor war wichtig für mich“, sagte der Offensivmann, der nun auf mehr Startelf-Einsätze hofft, aber „vor allem auch auf mehr Treffer“.

Mit Toren in Dresden und Schalke in die Herzen der Hansa-Fans

Seit Anfang 2022 trägt Nils Fröling das Hansa-Trikot und setzt mit Svante Ingelsson die vor 25 Jahren begründete Schweden-Tradition in Rostock fort. Der gebürtige Texaner kam vom Erstligisten Kalmar FF und unterschrieb einen Vertrag bis 2025 beim Zweitligisten. In seiner Premierensaison in Deutschland setzte er gleich Achtungszeichen. So beim 4:1-Auswärtstriumph der Rostocker gegen Dynamo Dresden, als Hansas Nummer 15 sich mit einem Doppelpack in die Herzen der Fans spielte. Beim epischen 4:3-Sieg auf Schalke machte sich Fröling vor gut einem Jahr dann nahezu unsterblich. Er traf in der fünften Minute der Nachspielzeit und setzte damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Vielleicht lässt sich das im Rückblick auch mal über sein spektakuläres Führungstor gegen Greuther Fürth sagen.